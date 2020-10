Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane fait passer un message fort à Hazard !

Publié le 31 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Titularisé pour la première fois de la saison contre Huesca (4-1), Eden Hazard s'est illustré avec un but. A un poste concurrentiel, l'ailier belge a marqué des points auprès de son entraîneur Zinedine Zidane.

Retour gagnant. Recruté en 2019, Eden Hazard est arrivé au Real Madrid avec beaucoup d'attentes autour de lui. Impressionnant en Premier League avec Chelsea, l'international belge n'avait jamais caché son rêve de jouer un jour pour le Real. Mais depuis son transfert, l'ailier de 29 ans a enchaîné les blessures. La dernière en date, fin septembre, a succédé à une indisponibilité d'un mois. En tout, Hazard a manqué 35 matches à cause de son physique depuis son arrivée à la Maison Blanche . Après une longue attente, le Belge a débuté sa saison contre le Borussia Mönchengladbach.

« Je suis content de son match, il est heureux de son but »