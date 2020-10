Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : La polémique Benzema/Vinicius Jr définitivement éteinte ?

Publié le 31 octobre 2020 à 19h30 par B.C.

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño a désamorcé la polémique impliquant Karim Benzema et Vinicius Jr.

L'actualité du Real Madrid a de nouveau été mouvementée cette semaine. Après les rumeurs concernant l'avenir de Zinedine Zidane, c'est la séquence captée à la mi-temps du match contre Mönchengladbach (2-2) qui a fait réagir. Karim Benzema avait été épinglé par les caméra de la chaîne Téléfoot en train de tacler Vinicius Jr au cours d'une discussion avec Ferland Mendy : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous. » Depuis, les deux joueurs se sont expliqués et cela n'a pas eu d'incidence sur le résultat du Real Madrid ce samedi, vainqueur de Huesca (4-1), rencontre où l'attaquant français a inscrit un doublé. A l'issue du match, Emilio Butragueño a mis fin à l'épisode Benzema/Vinicius Jr.

Le Real clôt l'affaire

« Karim joue très bien au football. Aujourd'hui (samedi), il a marqué deux buts et il ne se contente pas de marquer, il mène le jeu offensif. C'est aussi une bonne nouvelle car nous avons besoin du meilleur Benzema », a déclaré le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, avant de revenir sur la polémique dans laquelle a été impliqué Benzema avec Vinicius Jr : « Il essaie constamment de s'associer à celui qui a le ballon, c'est normal de jouer avec lui car il améliore le jeu techniquement. Cela a été commenté ces jours-ci, Zizou a clarifié la situation hier et nous devons penser à mardi, qui, étant donné la situation du groupe, est un match vital (contre l'Inter Milan) et nous avons besoin de tout le monde de la meilleure façon possible. »

« C'est toujours arrivé », assure Zidane