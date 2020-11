Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Courtois tire la sonnette d’alarme et interpelle ses coéquipiers !

Publié le 9 novembre 2020 à 15h00 par T.M.

A la suite de la défaite du Real Madrid ce dimanche contre Valence (4-1), Thibaut Courtois a souhaité faire passer un message fort à ses coéquipiers.

Alors que le Real Madrid semblait sortir la tête de l’eau après des dernières semaines compliquées, la Casa Blanca a finalement rechuté ce dimanche. En déplacement à Valence, les hommes de Zinedine Zidane ont totalement été dépassés, s’inclinant lourdement (4-1), notamment suite à un triplé de Carlos Soler sur penalty. Le Real Madrid est donc loin loin de son meilleur niveau et de ce qu’il avait pu montrer au moment de la reprise de la saison après la confinement. C’est d’ailleurs ce sur quoi Thibaut Courtois a tenu à insister après la rencontre en interpellant clairement ses coéquipiers.

« Retrouver l’union »