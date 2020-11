Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Visé par Benzema, Vinicius Jr répond aux critiques !

Publié le 7 novembre 2020 à 15h30 par B.C.

Malgré les récents propos de Karim Benzema à son encontre, Vinicius Jr ne semble pas lui en tenir rigueur. Au cours d'un entretien pour une chaîne YouTube, le Brésilien s'est confié sur sa proximité avec l'attaquant français et les critiques auxquelles il devait faire face au Real Madrid.

En difficulté dans son groupe de Ligue des champions, le Real Madrid s'est rassuré mardi en l'emportant contre l'Inter Milan (3-2) à domicile. Un succès intervenant une semaine après le nul à Mönchengladbach durant lequel une scène a retenu l'attention des médias. À la pause, Karim Benzema s'en est en effet pris à Vinicius Jr au cours d'une discussion avec Ferland Mendy captée par les caméras de la chaîne Téléfoot . « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », avait lâché l'attaquant à son compatriote. Depuis, de nombreuses personnes au sein du club ont tenu à dédramatiser l'affaire, à l'instar de Raphaël Varane lundi : « Le vestiaire du Real Madrid est très uni. Nous savons qu’ici il y a énormément de pression et à l’extérieur, on dit beaucoup de chose, surtout quand on perd. Il faut s’entraider et être tranquille face à ce qui se passe à l’extérieur ». L'entourage de Vinicius Jr a également assuré qu'il n'y avait aucun malaise entre le Brésilien et Karim Benzema. Au cours d'un entretien pour la chaîne YouTube brésilienne Desimpedidos , l'espoir auriverde a d'ailleurs assuré être proche de son coéquipier.

« J'ai une bonne relation avec Benzema »