Real Madrid - Polémique : Deschamps est encore interpellé pour Benzema !

Publié le 1 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'absence de Karim Benzema en équipe de France, Robert Pirès reconnaît qu'il aimerait voir à nouveau l'attaquant du Real Madrid en Bleus.

C'est désormais une habitude depuis 2015, Karim Benzema n'est plus appelé en équipe de France. Didier Deschamps a décidé de ne plus convoquer l'attaquant du Real Madrid depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena puis de ses propos dans la presse espagnole. Depuis cette date, les débats sont nombreux concernant l'absence de Karim Benzema en équipe de France compte tenu de ses prestations avec le club merengue . Et Robert Pirès en rajoute une couche.

«C'est clair qu'il mérite d'être en sélection»