Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : La polémique Benzema-Vinicius Jr de nouveau désamorcée en interne !

Publié le 2 novembre 2020 à 14h30 par T.M.

Depuis près d’une semaine, le Real Madrid est miné par le clash entre Karim Benzema et Vinicius Jr. Alors que les propos du Français à l’encontre de son coéquipier ne sont clairement pas passés inaperçus, Raphaël Varane a souhaité désormais cette affaire.

Si le Real Madrid caracole en tête de la Liga, cela est plus compliqué en Ligue des Champions. En effet, après deux journées, les hommes de Zinedine Zidane, qui s’apprêtent à affronter l’Inter Milan, ne compte qu’un point. Mais que celui-ci aura été compliqué à aller chercher. Après une défaite contre Donetsk, la Casa Blanca est passée proche de la correctionnelle contre Mönchengladbach. Mené 2-0, le Real Madrid a finalement réussi à arracher le point du match nul dans les arrêts de jeu. Une contre-performance qui a toutefois été éclipsée par le clash entre Karim Benzema et Vinicius Jr. Dans des images diffusées par Téléfoot à la mi-temps de cette rencontre, on a ainsi pu voir l’attaquant français descendre son coéquipier lors d’une discussion avec Ferland Mendy : « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ».

« Le vestiaire est très uni »