Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard reçoit un soutien de taille !

Publié le 1 novembre 2020 à 1h30 par H.K.

De retour dans le onze de départ du Real Madrid ce samedi face à Huesca (4-1), Eden Hazard a réalisé une prestation de haut-vol. Alors que le Belge peine à s'imposer depuis son arrivée, le directeur des relations institutionnelles du club a apporté son soutien à l’international belge…

Eden Hazard a enfin retrouvé le sourire au Real Madrid. Titulaire après de longs mois d'absence et des blessures à répétition, l’international belge a ouvert le score, et a par la même occasion livré une prestation de haut-vol. Une performance saluée par Zinedine Zidane lui-même : « On sait qu'il est bon, il a marqué un beau but. Nous avons besoin de lui en première mi-temps parce qu'ensuite le jeu était différent après le but. Vous pouvez voir les associations entre les joueurs. Nous sommes heureux de son jeu et de ce que nous avons fait aujourd'hui » . Et Hazard est également soutenu par d’autres dirigeants madrilènes…

« Le jeu d’Eden Hazard est magnifique »