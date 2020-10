Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane entretient le suspens pour cet attaquant...

Publié le 30 octobre 2020 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Lucas Vazquez pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison. Interrogé en conférence de presse sur la situation de son attaquant, Zinedine Zidane a joué la carte du mystère.

Engagé jusqu'en juin 2021 avec le Real Madrid, Lucas Vazquez serait de plus en plus proche d'un départ. Arrivé il y a tout juste cinq ans, l'attaquant de 29 ans pourrait donc faire ses adieux à son club de cœur en janvier ou en fin de saison. Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été interpellé sur la situation contractuelle de Lucas Vazquez. Et le coach du Real Madrid a préféré rester énigmatique quant à l'avenir de son ailier droit.

Zinedine Zidane encense Lucas Vazquez