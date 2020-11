Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L’ancien agent de Benzema tacle Varane !

Publié le 9 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Dimanche soir, le Real Madrid s’est lourdement incliné à Valence (4-1) avec un but contre son camp de Raphaël Varane. L’ancien agent de Benzema, Karim Djaziri, a pointé du doigt les dernières performances du défenseur sur Twitter.

Soirée cauchemardesque pour le Real Madrid hier soir à Valence ! Malgré l’ouverture du score de Karim Benzema, les troupes de Zinédine Zidane ont sombré sur la pelouse de Mestalla (4-1), après un triplé de Carlos Soler sur penalty, et un but contre son camp de Raphaël Varane. Un scénario catastrophique auquel on peut ajouter la sortie sur blessure du numéro 9 madrilène à la 76e minute. Revoilà les Merengue dans la tourmente, eux qui avaient su redresser la barre après une série catastrophique. Et dans le vestiaire, cette nouvelle défaite pourrait laisser des traces.

Karim Djaziri pas tendre avec Raphaël Varane