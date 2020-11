Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Eden Hazard affiche son soulagement après son retour !

Publié le 1 novembre 2020 à 7h00 par H.K.

Alors qu’il a effectué son grand retour dans le onze de départ du Real Madrid ce samedi contre Huesca (4-1), Eden Hazard a réalisé une grosse prestation, inscrivant même un but. De quoi soulager l’international belge…

Eden Hazard peut désormais souffler. Régulièrement critiqué en Espagne après ses multiples blessures et ses absences répétées, l’ailier des Merengue a effectué son grand retour dans le onze de départ ce samedi. Et c’est un retour gagnant, l’international belge ayant ouvert le score contre Huesca (4-1) avant de céder sa place à l’heure de jeu, récupérant par ailleurs le titre d’homme du match. Une prestation de haut-vol saluée par Zinedine Zidane : « Je suis content de son match. Il a joué 20 minutes l'autre jour, maintenant plus. On sait qu'il est bon, il a marqué un beau but » . Et l’intéressé a réagi à sa prestation…

« Le but donne de la confiance »