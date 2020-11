Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane s'enflamme pour l'arrivée d'Eden Hazard !

Publié le 3 novembre 2020 à 1h30 par A.D.

Arrivé de Chelsea à l'été 2019, Eden Hazard n'a pas du tout réussi ses débuts avec le Real Madrid. Malgré tout, Raphaël Varane estime qu'il est une très bonne pioche et qu'il va beaucoup apporter à l'avenir.

Alors qu'il n'a jamais caché son rêve de rejoindre le Real Madrid, Eden Hazard a réalisé son souhait à l'été 2019. Dans le club merengue depuis déjà un an, l'international belge a totalement manqué sa première saison à la Maison-Blanche . De retour de blessure, Eden Hazard aura à cœur de faire oublier ses mauvais débuts au Real Madrid. En tous les cas, Raphaël Varane croit en lui et estime toujours qu'il est une très belle recrue pour le club emmené par Zinedine Zidane.

«C'est un top joueur, il va beaucoup nous apporter»