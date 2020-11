Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos livre ses vérités sur la succession de Thiago Silva !

Publié le 3 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Propulsé capitaine du PSG, Marquinhos est un des hommes forts de Thomas Tuchel en ce début de saison. Le défenseur est revenu sur la succession de son compatriote, Thiago Silva.

Parti libre en direction de Chelsea cet été, Thiago Silva a laissé son brassard de capitaine du PSG à son ami brésilien Marquinhos. Et depuis le début de la saison, le joueur de 26 ans donne entière satisfaction à Thomas Tuchel. Même si son poste attitré fait débat depuis l’arrivée de Danilo Pereira au PSG, Marquinhos est maintenant le capitaine indiscutable des Parisiens. Sous l’aile de Thiago Silva au Brésil comme au PSG, Marqui s’est beaucoup inspiré de son compatriote pour devenir capitaine.

« Thiago Silva a tout fait pour que je me sente prêt à prendre le brassard »