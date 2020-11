Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Antonio Conte sort du silence pour la succession de Zidane !

Publié le 3 novembre 2020 à 1h00 par A.D.

Alors que son début de saison n'est pas parfait, Zinedine Zidane serait sur la sellette. Interrogé sur un possible départ au Real Madrid, Antonio Conte a expliqué qu'il se sentait bien à l'Inter et qu'il n'envisageait pas de migrer vers la Maison-Blanche.

Zinedine Zidane aurait pu tout perdre en une semaine. Alors qu'il avait réalisé un quasi sans-faute depuis le début de saison, le Real Madrid s'est incliné à deux reprises à domicile en seulement quelques jours : le 17 octobre face à Cadix et contre le Chakhtar le 21. Et ces deux revers auraient pu couter la tête de Zinedine Zidane. En effet, le coach français aurait été en sursis face au Barça, mais il a finalement sauvé sa peau grâce à une victoire convaincante au Camp Nou (1-3). Malgré tout, Zinedine Zidane ne serait toujours pas hors de danger et risquerait toujours sa place en cas de nouveau faux pas. Alors que le Real Madrid accueille l'Inter ce mardi, Antonio Conte était présent en conférence de presse ce lundi soir. Interrogé sur un éventuel départ au Real Madrid, le coach italien a expliqué qu'il n'était pas intéressé aujourd'hui.

«Je suis vraiment focalisé sur l'Inter»