Mercato - PSG : Leonardo aurait une belle carte à jouer pour Sergio Ramos !

15 novembre 2020

Le Real Madrid et Sergio Ramos ne seraient toujours pas tombés d'accord pour une prolongation. Alors qu'il existerait toujours des divergences entre les demandes du joueur et ce que le club merengue est disposé à offrir, le PSG et la Juventus seraient prêts à proposer une meilleure offre.

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid l'été prochain. Alors qu'il ne voudrait pas laisser filer son capitaine, Florentino Pérez tenterait de le convaincre de prolonger. Toutefois, le président du Real Madrid aurait du mal à trouver un terrain d'entente avec Sergio Ramos. Comme l'a indiqué La Cuatro ce samedi, Sergio Ramos souhaiterait toujours parapher un contrat de deux saisons, tandis que Florentino Pérez ne voudrait lui offrir qu'une année, renouvelable en fonction de l'état du joueur. De surcroit, le club merengue envisagerait de baisser le salaire de Sergio Ramos, quand ce dernier espérerait recevoir une belle proposition pour le tout dernier contrat de sa carrière. Et cette situation pourrait profiter au PSG.

Le PSG et la Juve plus généreux que le Real ?