Mercato - PSG : Cette grosse révélation dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 14 novembre 2020 à 14h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail. Et il y aurait une explication précise à cela...

Alors que le Real Madrid affiche de vraies largesses défensives cette saison, Sergio Ramos est le seul à faire l'unanimité dans ce secteur de jeu aujourd'hui. Pourtant, l'avenir de l'international espagnol est de plus en plus incertain. Malgré son statut chez les Merengue, Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé son bail courant jusqu'à la fin de la saison, et le PSG serait bien décidé à en profiter. Sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito , José Alvarez, journaliste de La Sexta , a assuré que Nasser Al-Khelaïfi était prêt à faire des folies pour le capitaine du Real Madrid. Malgré son désir de prolonger Sergio Ramos, Florentino Pérez se montrerait pourtant patient dans ce dossier.

Le Real Madrid attend la baisse des salaires pour négocier avec Ramos