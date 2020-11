Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'un énorme bras de fer pour Ramos ?

Publié le 13 novembre 2020 à 21h45 par A.D.

En fin de contrat en juin, Sergio Ramos n'est pas assuré de poursuivre son aventure avec le Real Madrid. Conscients de la situation contractuelle du capitaine merengue, le PSG et la Juventus seraient au duel pour le recruter.

Engagé jusqu'au mois de juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos pourrait faire ses valises à la fin de la saison. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG. Alors que Thiago Silva a rejoint Chelsea cet été, Leonardo serait prêt à profiter de l'aubaine et à se jeter sur Sergio Ramos. Toutefois, ce dossier ne devrait pas être simple pour le directeur sportif du PSG. En effet, le club de la capitale devrait batailler ferme pour rafler la mise.

Un combat XXL entre le PSG et la Juve pour Sergio Ramos ?