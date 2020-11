Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Balerdi, Villas-Boas ne se serait pas trompé !

Publié le 15 novembre 2020 à 21h30 par H.K.

Arrivé cet été en prêt du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi fait bonne impression du côté de l’OM. Et selon un ancien international argentin, André Villas-Boas ne se serait pas trompé en misant sur lui…

C’était une des bonnes surprises du mercato phocéen cet été. Arrivé en provenance du Borussia Dortmund, où son temps de jeu était limité, Leonardo Balerdi s’est presque immédiatement fait adopter par les supporters de l’OM, ravis de voir un nouveau défenseur central débarquer dans la cité phocéenne. Le désormais international argentin ne cesse d’impressionner sur les terrains de Ligue 1, lui qui a notamment offert la victoire contre Lorient fin octobre. Et selon un ancien international argentin, André Villas-Boas aurait misé sur le bon cheval lors de ce mercato estival…

« C’est une bonne idée, à condition qu’il joue »