Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour Eriksen !

Publié le 15 novembre 2020 à 19h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent bel et bien décidé à tenter leur chance pour Christian Eriksen.

En difficulté à l’Inter et vraisemblablement en froid avec son entraineur, Christian Eriksen devrait être une des occasions du prochain mercato. Le milieu a récemment fermé la porte à un possible départ en plein milieu de la saison, mais la presse italienne l’assure : Antonio Conte et les dirigeants de l’Inter ont décidé de le vendre ! Plusieurs options semblent se présenter pour Eriksen, avec le Paris Saint-Germain, mais également le Bayern Munich ou encore le Milan AC.

Entre le PSG et Eriksen c’est très chaud !