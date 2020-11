Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Moise Kean déjà lancée en coulisse ?

Publié le 15 novembre 2020 à 17h45 par H.K.

Prêté par Everton au PSG cet été, Moise Kean continue d’impressionner au club de la capitale. Et les Parisiens pourraient bien tenter de le conserver…

Moise Kean est la belle révélation offensive de ce début de saison au PSG. Arrivé en prêt en provenance d’Everton, où Carlo Ancelotti lui offrait un temps de jeu limité en raison de l’explosion de Dominic Calvert-Lewin, l’international italien ne cesse d’impressionner en Ligue 1 et sur la scène européenne, lui qui pointe déjà à 5 buts et 1 passe décisive en 7 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG. La question de la conservation de Moise Kean va commencer à se poser au sein de la direction parisienne, et de nouvelles précisions ont été apportées dans ce dossier…

« Il y a déjà eu des discussions sur ce que le PSG peut faire pour garder Kean »