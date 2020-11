Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 150M€ pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 15 novembre 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que le possible transfert de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions actuellement, il faudra se montrer très convaincant pour espérer faire céder le PSG.

Leonardo l’a annoncé dernièrement, cela discute actuellement pour la prolongation de Kylian Mbappé et cela devrait continuer dans les semaines à venir. Pour le PSG, ce dossier est une priorité afin de dissiper la menace d’un départ du joyau français au Real Madrid. Toutefois, ce scénario semble de préciser un peu plus au fil des jours. En effet, Mbappé n’aurait pas forcément envie de parapher de nouveau contrat avec le PSG afin d’être dans la meilleure position pour partir à l’été 2021. La Casa Blanca pourrait donc être aidée par le champion du monde. Toutefois, en ce qui concerne les négociations avec le PSG, cela devrait être une autre histoire.

Mbappé, à quel prix ?