Mercato : Mbappé, Lautaro, Haaland... Guardiola pourrait tout relancer en 2021 !

Publié le 15 novembre 2020 à 17h30 par B.C.

Malgré le contexte sanitaire, les clubs européens ont de grosses ambitions en termes de recrutement pour les mois à venir. Du côté de Manchester City, on souhaiterait notamment mettre la main sur un nouvel attaquant en 2021, et cela pourrait bousculer les plans de bon nombre de mastodontes...

Avec la crise du coronavirus, les différents clubs européens tentent de trouver un moyen de limiter la casse sur le plan économique. Cet été, le Real Madrid a notamment décidé de ne recruter aucun joueur et cherche désormais à négocier une diminution des salaires avec l'effectif de Zinedine Zidane. Au sein du Barça, on voudrait également que les joueurs revoient leurs émoluments à la baisse après un mercato plutôt calme dans le sens des arrivées, tandis que le PSG a de son côté privilégié les prêts pour se renforcer. Mais en 2021, la donne pourrait être différente. Le club de la capitale française cherche actuellement à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail malgré le coût estimé afin de contrer les plans du Real Madrid, bien décidé à mettre enfin la main sur le Bondynois. Et du côté de Manchester City, on espère également frapper fort l'été prochain.

Mbappé ciblé par Manchester City ?

Comme l'explique 90Min , Manchester City envisage de recruter une pointure offensive lors du prochain mercato estival. Sergio Aguero arrive en fin de contrat tandis que l'avenir de Gabriel Jesus est incertain. Au sein du club anglais, on doute en effet de la capacité de l'international brésilien à devenir l'attaquant titulaire après le départ de l'Argentin. Alors que les Citizens auraient déjà envisagé de vendre Gabriel Jesus cet été, la porte resterait ouverte à un départ potentiel du Brésilien en 2021 afin de collecter des fonds pour un nouveau joueur. Et selon le média britannique, Kylian Mbappé ferait partie des cibles de Pep Guardiola. Cependant, la tâche ne sera pas facile avec la volonté du PSG de conserver sa star et la présence du Real Madrid dans ce dossier. Ainsi, d'autres attaquants devanceraient l'international français sur la short-list de Manchester City : Erling Haaland et Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez et Erling Haaland au sommet de la short-list