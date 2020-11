Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Real se justifie après un mercato historique !

Publié le 15 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a surpris en étant l'un des seuls clubs européens à ne pas enregistrer le moindre recrutement. Alors que ce choix a été pointé du doigt ces dernières semaines, Emilio Butragueno a tenu à justifier cette stratégie.

Alors que la plupart des clubs traversent une année relativement difficile sur le plan financier en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, empêchant notamment les supporters de se rendre dans les stades, le Real Madrid a cet été décidé de prendre des mesures fortes. Après avoir demandé aux joueurs une réduction de leur salaire en avril dernier, Florentino Perez a en effet pris la décision de ne pas enregistrer le moindre renfort cet été, et ce afin de pérenniser le club et de pouvoir effectuer un mercato estival 2021 de grande ampleur. Si les Merengue n'ont pas recruté de nouveaux joueurs, ils ont toutefois bien vendu, récoltant ainsi près de 100M€ en indemnité de transfert. Toutefois, alors que le Real Madrid vit un début de saison en demi-teinte, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, le choix de Florentino Perez est parfois critiqué, et a ainsi été justifié par Emilio Butragueno afin de clarifier la situation.

« C'était un exercice de responsabilité et de cohérence »