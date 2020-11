Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour cette priorité de Koeman !

Publié le 15 novembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone souhaiterait se renforcer en défense centrale, le club catalan aurait fait d’Eric Garcia sa grande priorité dans cette optique. Seulement voilà, malgré tous les efforts consentis par les Blaugrana, Manchester City n’aurait pas l’intention de laisser filer son défenseur à bas coût cet hiver, ce qui pourrait conduire le Barça à activer un plan B pour six mois.

Sous l’égide de Ronald Koeman, le FC Barcelone s’est lancé dans un profond renouvellement de son effectif cet été. Seulement voilà, au coeur de cette session des transferts complexifiée par l’impact économique de la pandémie de Covid-19, le club catalan n’est pas parvenu à combler tous ses chantiers. C’est notamment le cas de celui de la défense centrale, où le Barça était annoncé avec insistance sur les traces d’Eric Garcia, alors que les Blaugrana souhaitaient se séparer de Samuel Umtiti, en grande délicatesse depuis 2018. Seulement voilà, le joueur formé à la Masia a été retenu par Manchester City malgré son contrat expirant en juin 2021, l’écurie entrainée par Pep Guardiola réclamant 15 M€ pour le laisser filer. Une somme hors de portée du FC Barcelone, qui aurait ainsi décidé de reporter le dossier à cet hiver.

Statu quo pour Eric Garcia en janvier prochain ?

Cependant, il se pourrait que la tendance n’évolue pas dans ce feuilleton. En effet, à en croire les informations divulguées par SPORT ce dimanche, le FC Barcelone ne se ferait que peu d’espoir quant à la possibilité qu'Eric Garcia rejoigne ses rangs cet hiver. En cause, la position inflexible de Manchester City, qui continuerait de réclamer 15 M€ pour laisser filer son joueur, malgré la fin de son contrat en juin. Ainsi, à moins d’un tournant radical dans les négociations et un changement de position de la part des Citizens , Eric Garcia pourrait bien n’avoir d’autre choix que de prendre son mal en patience et de devoir attendre l’été 2021 pour rejoindre le Barça librement. Retrouver son club formateur et s’y imposer serait sa volonté première, chose qui le conduirait à ne pas changer d’avis quant à la possibilité de prolonger son contrat à Manchester City, et ce malgré la pression intense qu’il subirait pour le faire. Mais il risque donc de devoir attendre six mois de plus pour y arriver, le FC Barcelone n’ayant pas la moindre intention de débourser entre 12 et 15 M€ pour un joueur libre six mois plus tard.

Le Barça travaillerait sur d’autres pistes en parallèle