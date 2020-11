Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme danger pour l’avenir de Jordan Amavi ?

Publié le 15 novembre 2020 à 11h15 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Jordan Amavi pourrait donc partir libre en juin prochain. Une opportunité qui intéresserait déjà certains prétendants.

Après des débuts compliqués à l’OM, Jordan Amavi a totalement été métamorphosé par l’arrivée d’André Villas-Boas. Désormais, le latéral gauche est l’un des piliers du système du Portugais. Toutefois, sa présence à long terme est incertain. En effet, le Marseillais est entré dans sa dernière année de contrat et forcément, le risque de le voir partir libre en juin prochain existe. Pour l’OM, il va donc falloir s’activer pour le prolonger et ainsi éviter de voir Amavi rejoindre un autre club pour 0€. Et la menace serait bien réelle pour les Phocéens.

Un retour en Premier League ?