Mercato - OM : Thauvin ne laisse plus le choix à ses dirigeants !

Publié le 15 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

À en croire les dernières révélations de la presse italienne, Florian Thauvin aurait déjà indiqué qu’il ne prolongerait pas son contrat qui arrive à expiration avec l’OM. Et il faudrait donc le vendre en janvier pour récupérer un peu de liquidités…

Dès le mois de septembre dernier, Florian Thauvin avait laissé planer un énorme doute sur son avenir à l’OM : « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM », indiquait l’attaquant tricolore, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le club phocéen. Et la tendance d’un départ libre semble d’ailleurs se préciser puisque le Corriere dello Sport a révélé vendredi que Thauvin aurait déjà annoncé à la direction de l’OM qu’il ne prolongerait pas son contrat. En clair, il ne reste plus qu’une seule option possible pour récupérer un peu d’argent.

Une vente de Thauvin cet hiver, ou rien…

En effet, si l’OM espère pouvoir récupérer des liquidités avec Florian Thauvin, il n’aura d’autre choix que de laisser partir son attaquant star lors du mercato de janvier. Seulement, là encore, deux facteurs pourraient bien empêcher les dirigeants marseillais de parvenir à cette vente : déjà, Thauvin ne devrait pas accepter de partir dès cet hiver puisqu’il pourrait rafler une très belle prime à la signature en débarquant libre dans un club l’été prochain. Et par ailleurs, on voit mal quelle écurie irait dépenser de l’agent maintenant l’attaquant de l’OM alors qu’il sera disponible gratuitement dans à peine six mois.