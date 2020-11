Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Deschamps envoie un message clair à Olivier Giroud !

Publié le 15 novembre 2020 à 10h25 par H.G. mis à jour le 15 novembre 2020 à 10h27

Alors qu’il est en manque de temps de jeu à Chelsea, Didier Deschamps a laissé entendre qu’Olivier Giroud serait bien inspiré d’aller voir ailleurs si sa situation chez les Blues venait à ne pas s’améliorer prochainement.