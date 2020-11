Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mbappé, Haaland… Ces terribles aveux sur la succession de Luis Suarez !

Publié le 15 novembre 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone travaillait déjà depuis plusieurs sessions de transferts sur le recrutement d’un attaquant destiné à prendre la succession de Luis Suarez, le club catalan a multiplié les mauvais choix dans cette quête en passant à côté de trois joueurs qui auraient pu lui rendre bon nombre de services.

Après six saisons de bons et loyaux services au FC Barcelone, Luis Suarez a quitté le club catalan cet été pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Celui qu’on surnomme El Pistolero n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui souhaitait renouveler en profondeur l’effectif du Barça pour son entrée en fonction cette saison. Cependant, malgré tous les efforts réalisés par les Blaugrana pour lui trouver un successeur, que ce soit avec Memphis Depay ou avec Lautaro Martinez, les Catalans n’ont pas réussi à recruter le moindre joueur pour le remplacer. De ce fait, le FC Barcelone n’a aucun numéro 9 titulaire pour cette première partie de saison, et ne dispose que de Martin Braithwaite en tant qu’attaquant axial de métier. Seulement voilà, cet échec estival n’est rien par rapport à toutes les erreurs commises par le Barça dans son projet d’assurer la succession de Luis Suarez, dont le déclin physique était net depuis plusieurs saisons.

Ousmane Dembélé a été privilégié… à Kylian Mbappé !

Et pour cause, à en croire les propos de Javier Bordas, ancien dirigeant des pensionnaires du Camp Nou, l’écurie barcelonaise serait passée à côté de pas moins de trois joueurs en attaque. Le pire est qu’il s’agit de joueurs désormais très cotés sur le marché des transferts, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, le premier d’entre eux est nul autre que Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG dont rêve le Real Madrid depuis des années. À l’été 2017, le FC Barcelone aurait vu se présenter l’opportunité d’arracher sa signature du temps où il était encore à l’AS Monaco. Seulement voilà, le Barça a alors préféré miser sur l’ailier Ousmane Dembélé alors que Neymar venait de rejoindre le PSG. « Quand nous étions en train de faire le recrutement de Dembélé, Minguella m’a appelé pour nous dire que Mbappé était disponible. J’ai parlé avec Bartomeu et il m’a dit qu’il le regardait. J’ai appelé son père et il m’a dit qu’il n’allait pas au Real Madrid car Cristiano Ronald, Benzema et Bale étaient là et qu’au Barça, il pourrait venir car il n’y avait plus Neymar. Le président de Monaco préférait qu’il vienne au Barça pour ne pas renforcer le PSG, un concurrent direct. Et pour 100M€, ça aurait pu se faire. Mais Robert a préféré Dembélé et Pep Segura l’a soutenu. L’explication était que Mbappé jouait pour lui et Dembélé jouait pour l’équipe. Et comme un ailier était parti avec Neymar, Robert préférait plus un ailier qu’un buteur », a avoué Javier Bordas dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

Le Barça est passé à côté d’Erling Braut Haaland et d’Alvaro Morata !