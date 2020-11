Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coronavirus, vaccin… Le dossier Mbappé totalement relancé ?

Publié le 15 novembre 2020 à 14h45 par T.M.

Il y a quelques jours, une annonce a été faite concernant une grande avancée pour un vaccin contre le coronavirus. Une bonne nouvelle pour le monde entier, mais aussi pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Explications.

Le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé et pourtant, les rumeurs ne cessent de se multiplier. Actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français refuserait toutefois de prolonger, malgré les tentatives de Leonardo, afin de faciliter son départ vers le Real Madrid à l’été 2021. Cela fait d’ailleurs plusieurs mois que la Casa Blanca attend l’arrivée du champion du monde. Initialement prévue pour le dernier mercato estival, l’offensive pour Mbappé a finalement été remise à plus tard pour les Merengue, dont les plans ont été chamboulés par le coronavirus. Toutefois, la pandémie est loin d’être endiguée, ce qui pourrait à nouveau compliquer les plans du Real Madrid, à moins que…

Un vaccin qui redonne espoir au Real Madrid ?