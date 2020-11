Foot - PSG

PSG - Malaise : Didier Deschamps en rajoute une couche pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 novembre 2020 à 11h45 par T.M.

Blessé avec le PSG, Kylian Mbappé a pourtant été appelé en équipe de France. Alors que l’attaquant n’a pas joué contre la Finlande et le Portugal, Didier Deschamps a annoncé de bonnes nouvelles avant la Suède.

Depuis quelques jours, le cas de Kylian Mbappé est au centre des débats. En effet, alors que l’attaquant du PSG était blessé ces dernières semaines, il a tout de même été appelé par Didier Deschamps pour rejoindre l’équipe de France durant cette trêve internationale. Un choix qui en a surpris et agacé plus d’un. Pour le moment, Mbappé n’a d’ailleurs pas joué avec les Bleus, ne prenant pas part à la rencontre face à la Finlande, ni face à celle contre le Portugal. Quid désormais de la rencontre face à la Suède ? Ce mardi, la France affrontent les Suédois, et à en croire Deschamps, Kylian Mbappé pourrait bien être de la partie.

« Si tout se passe bien, il sera disponible pour mardi »