Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé... Le nouveau coup de gueule de Pierre Ménès

Publié le 14 novembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Toujours pas rétabli de sa blessure musculaire, Kylian Mbappé ne participe pas à la rencontre Portugal-France. L’attaquant du PSG a donc été convoqué en sélection pour ne pas jouer ou presque, en attendant le match de mardi face à la Suède, une situation qui irrite Pierre Ménès.

Depuis le début de la saison, nombreuses sont les stars du football à passer par la case blessure. En proie à un calendrier démentiel, la plupart des équipes engagées sur la scène européenne doivent composer avec un effectif décimé. C’est par exemple le cas du Paris Saint-Germain, dont l’infirmerie ne désempli pas. Malgré sa blessure contractée face au FC Nantes en Ligue 1, Kylian Mbappé a été convoqué avec l’Équipe de France. Déjà forfait pour la rencontre face à la Finlande, l’attaquant du PSG l’est désormais aussi pour le déplacement à Lisbonne en Ligue des Nations.

« On touche à l’incompétence notoire »