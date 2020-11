Foot - PSG

PSG - Malaise : Deschamps laisse planer le doute pour Mbappé…

Publié le 13 novembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Blessé, Kylian Mbappé est quand même présent pour la trêve internationale avec l’Équipe de France. Forfait pour la Finlande, l’attaquant du PSG ne l’est pas pour le moment pour le déplacement au Portugal comme Didier Deschamps l'a assuré.

Sorti sur blessure à 20 minutes de la fin de la rencontre entre Nantes et le PSG le 31 octobre dernier, Kylian Mbappé n’a pas pris part aux deux sorties suivantes du PSG, que ce soit le RB Leipzig et le Stade Rennais. Néanmoins, Didier Deschamps l’a quand même sélectionné pour les trois matchs de l’Équipe de France. Trop juste, il n’a pas participé à la défaite face à la Finlande mercredi (0-2). Et pour le Portugal ? Le sélectionneur des Bleus n’avait pas adopté une position claire lors de son dernier point presse en assurant « n’être sûr de rien » . À 24h du match de Ligue des nations entre le Portugal et la France, Deschamps joue la carte du suspense.

« J'attendrai ce qu'il se passe à l'entraînement »