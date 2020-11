Foot - PSG

PSG - Clash : Paris, Marseille... Leonardo se fait fracasser après sa sortie polémique !

Publié le 12 novembre 2020 à 13h30 par A.M.

C'est une petite phrase qui aurait dû passer inaperçue lors de la longue interview qu'il a accordée à PSG TV. Mais la sortie de Leonardo sur la comparaisons entre les ville de Marseille et Paris n'en finit plus d'être commentée. C'est au tour du Collectif Ultras Paris de critiquer le directeur sportif du PSG.

Après un début de saison mouvementé, Leonardo a décidé d'accorder une longue interview aux médias du club dans laquelle il n'a évité aucune question. Pendant une heure, le directeur sportifs du PSG a donc fait le tour de l'actualité du club évoquant des sujets variés allant des prolongations de Neymar et Mbappé, sa relation avec Thomas Tuchel ou encore sa stratégie sur le mercato. Et pourtant, une phrase retient toute l'attention et défraie la chronique ces dernières heures : « Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire . » Une sortie qui a placé Leonardo sous un torrent de critiques. Luis Fernandez a été le premier à dégainer : « Quand j'entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Nasser lui remette les idées en place . » C'est désormais au tour du Collectif Ultras Paris de critiquer de façon virulente le directeur sportif du PSG.

Le CUP fracasse Leonardo...

Ainsi, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le CUP n'a pas manqué d'interpeller Leonardo après ses propos sur Marseille : « L’interview du directeur sportif de notre club, Leonardo, le 10 novembre dernier, qui plus est dans notre antre du Parc des Princes, n’a pas manqué de nous interpeller. Ce n’est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une Ville de foot et que nous ne respirons pas PSG. A l’inverse, que resterait-il à Marseille sans le foot ? La saleté ? La bonne mère ? La nostalgie d’un passé footballistique malhonnête et fantasmé ? Etonnant que M. Leonardo n’ait pas plutôt songé mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. »

... et lui donne rendez-vous !