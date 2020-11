Foot - PSG

PSG - Malaise : Le message très fort de Deschamps sur Mbappé !

Publié le 12 novembre 2020 à 16h30 par A.M.

Présent en conférence de presse après la défaite surprenante contre la Finlande en match amical (0-2), Didier Deschamps en a profité pour donner des nouvelles des joueurs blessés, dont Kylian Mbappé. Et le sélectionneur des Bleus se montre optimiste quant à la participation du joueur du PSG au match contre le Portugal.

Cette trêve internationale ne manque pas de faire parler. Et pour cause, alors que les calendriers de matches de clubs est déjà surchargé, il faut ajouter trois rencontres qui concernent les sélections. Des rencontres qui ne vont pas arranger l'état physique des joueurs, très fatigués par l'enchaînement des matches, quand ils ne sont pas blessés. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé, convoqué en équipe de France par Didier Deschamps alors qu'il est blessé et qu'il a manqué les derniers rendez-vous du PSG. Une situation qui n'avait pas plu au club de la capitale qui espérait pouvoir conserver son attaquant durant la trêve afin qu'il puisse récupérer de sa blessure. L'ancien Monégasque a déclaré forfait pour le match amical contre la Finlande perdu par les Bleus mercredi soir (0-2). Mais qu'en sera-t-il des deux rencontres à venir en Ligue des Nations contre le Portugal et la Suède ?

Deschamps optimiste pour le retour de Mbappé