Mercato - Real Madrid : Et si Gareth Bale avait une nouvelle chance à Madrid ?

Publié le 12 novembre 2020 à 18h30 par T.M.

Actuellement prêté à Tottenham, Gareth Bale retrouve le sourire et peut à nouveau montrer tout son talent. Une renaissance qui pourrait lui ouvrir plusieurs portes dans les prochains mois, y compris celles du Real Madrid.

En 2013, le Real Madrid n’avait pas hésité à dépensé plus de 100M€ pour aller chercher Gareth Bale à Tottenham. Si le Gallois a connu la gloire au sein de la Casa Blanca, il est également passé par des très moments très compliqués. Cela était surtout le cas ces derniers mois sous les ordres de Zinedine Zidane. Entre les deux hommes, la confiance n’était pas là et l’entraîneur merengue le faisait très peu jouer. Alors que ce cauchemar aurait pu se terminer à l’été 2019 avant que Gareth Bale ne soit finalement retenu avant de filer en Chine, cela a pris fin lors du dernier mercato. Et quoi de mieux que de revenir à la maison pour retrouver ses sensations. C’est ce qui est arrivée pour l’attaquant gallois. En effet, Bale a été prêté à Tottenham. Et pour le moment, tout se passe très bien pour l’attaquant de 31 ans, qui montre à nouveau toute l’étendue de son talent sous les ordres de José Mourinho. Une renaissance qui ne passe clairement pas inaperçue chez les Merengue.

Le Real Madrid gagnant dans tous les cas ?