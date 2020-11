Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation retentissante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 15 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si le FC Barcelone a longtemps envisagé de rapatrier Neymar, ce dossier ne semble plus du tout d’actualité pour la star brésilienne du PSG selon la presse espagnole. Explications.

Lors du mercato estival 2019, le feuilleton Neymar n’avait cessé de faire couler beaucoup d’encre puisque l’attaquant brésilien souhaitait claquer la porte du PSG pour retourner en Catalogne. Finalement, l’opération n’avait pas pu se concrétiser, et Neymar est resté dans la capitale française même si la presse espagnole a continué par la suite d’alimenter les rumeurs d’un possible retour de Neymar au Barça. Mais à en croire les dernières tendances, le numéro 10 du PSG n’est plus un dossier exploitable au FC Barcelone…

Neymar au Barça, c’est terminé ?

Comme l’a révélé la Cuatro samedi, aucun candidat actuel à l’élection présidentielle du FC Barcelone n’aurait dans ses projets l’idée d’un retour Neymar. Et pour cause, les problèmes judiciaires qui opposent actuellement le Barça au joueur du PSG, qui réclame pas moins de 60M€ au club catalan, bloqueraient forcément tout projet de transfert.Par ailleurs, avec la situation économique actuelle du FC Barcelone impactée par le Covid-19, impossible d’envisager un retour de Neymar.