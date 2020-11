Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de ce crack ciblé par Zidane !

Publié le 14 novembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Auteur de grands matchs avec le RB Salzbourg et la sélection nationale de Hongrie, Dominik Szoboszlai est désormais annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens parmi lesquels figure le Real Madrid. Toutefois, le milieu de terrain de 20 ans ne compterait pas se précipiter dans le choix de sa future destination.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Dominik Szoboszlai commence petit à petit à se faire un nom en Europe. Le jeune milieu du RB Salzbourg marche dans les pas d’Erling Braut Haaland, lui-aussi passé par l’écurie autrichienne en affolant alors de grands clubs européens avant de rejoindre le Borussia Dortmund l'hiver dernier. Le joueur âgé de 20 ans réalise de grands matchs depuis maintenant plusieurs mois en étalant toutes ses qualités techniques et en inscrivant de sublimes réalisations. De quoi attirer les regards de prestigieuses écuries européennes, séduites par le talent de Dominik Szoboszlai. Parmi elles figureraient notamment le Real Madrid, l’AC Milan ou encore le RB Leipzig.

Dominik Szoboszlai compte prendre son temps avant de trancher

Et cette liste promet très certainement s’allonger au cours des mois à venir. En effet, comme l’explique AS ce samedi, de plus en plus de prétendants à sa signature commenceraient à émerger, tout en sachant que Dominik Szoboszlai avait déjà été annoncé sur les tablettes de l’AC Milan en janvier 2020, ainsi que dans le viseur d’Arsenal ou bien encore du PSG lors de la précédente fenêtre estivale des transferts. Néanmoins, pour l’instant, l’international hongrois ne compterait pas se précipiter. Au contraire, le média espagnol affirme que Dominik Szoboszlai a pour volonté première de poursuivre sa progression tranquillement, sans forcément se soucier de toutes les sollicitons qu’il peut recevoir. Son intention, ainsi que celle de son entourage, serait de rester prudent, de continuer à travailler, de prendre le temps de la réflexion tout en étudiant les offres. Pour l’instant, Dominik Szoboszlai ne serait donc pas dans une optique de donner son accord à un club, même si son clan serait devenu encore plus prudent depuis l’entrée en scène du Real Madrid dans le dossier.

