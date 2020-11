Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva en rajoute une couche sur son arrivée à Chelsea !

Publié le 17 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Arrivé libre à Chelsea cet été après huit années au PSG, Thiago Silva s’est déjà imposé comme le nouveau patron de la défense londonienne. Sa femme est revenue sur leur adaptation dans cette nouvelle ville.

Thiago Silva a toujours l’âme d’un leader. À 36 ans, le Brésilien porte déjà le brassard de capitaine dans sa nouvelle équipe, Chelsea. Après avoir tout gagné avec le PSG, hormis la Ligue des Champions, Thiago Silva avait décidé de partir libre de Paris pour rejoindre Londres lors de la dernière fenêtre des transferts. Déjà titulaire indiscutable dans la défense des Blues , Thiago Silva a trouvé pour la première fois le chemin des filets avec sa nouvelle équipe contre Sheffield United. L’ancien du PSG semble bien décidé à marquer de son empreinte son nouveau club, et son adaptation à sa nouvelle vie serait idéale selon sa femme..

« Il va réussir à Chelsea comme il a réussi à Paris »