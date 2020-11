Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce forte du clan Thiago Silva sur son départ !

Publié le 16 novembre 2020 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s'est envolé vers Chelsea cet été. Alors que son mari fait ses premiers pas chez les Blues, Isabelle Silva est revenu sur leur départ de Paris.

Engagé jusqu'au 30 juin, Thiago Silva a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la campagne de Ligue des Champions sous les couleurs du PSG. Après la finale perdue face au Bayern, O Monstro a quitté la ville lumière et a migré vers Londres, du côté de Chelsea. Chez les Blues depuis presque trois mois, Thiago Silva semble s'être parfaitement acclimaté à ses nouvelles couleurs. Mais comme l'a révélé Isabelle Silva, Paris et le PSG manquent toujours au défenseur brésilien de 36 ans.

«Paris sera toujours dans notre cœur»