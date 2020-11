Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La révélation de Thiago Silva sur les coulisses de son départ !

Publié le 11 novembre 2020 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva a décidé de s'envoler vers Chelsea. Interrogé en conférence de presse, O Monstro est revenu sur les coulisses de son départ.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG cet été. En fin de contrat depuis le mois de juin, O Monstro a étendu son bail de deux mois pour pouvoir finir la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Une fois la finale de C1 passée, Thiago Silva a fait ses valises et s'est engagé en faveur de Chelsea. Présent en conférence de presse avec la sélection brésilienne, le défenseur de 36 ans a lâché une anecdote sur son départ du PSG.

«Quand j'ai donné mon accord à Chelsea, Lampard m'a envoyé une photo»