Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Les plans de Leonardo seraient clairs !

Publié le 16 novembre 2020 à 13h45 par T.M.

Si en Espagne on assure que le PSG serait prêt à faire des folies pour Sergio Ramos, le club de la capitale aurait toutefois d’autres plans pour son recrutement.

Pour espérer faire venir Sergio Ramos au Parc des Princes, le PSG serait prêt à faire des folies et offrir un contrat en or au capitaine du Real Madrid, qui peine à se mettre d’accord avec sa direction pour prolonger. En juin prochain, l’Espagnol pourrait donc être libre et pour le convaincre, Leonardo verrait les choses en grand. En effet, selon les informations de AS , le PSG serait prêt à lui offrir un bail de 3 ans avec à la clé 20M€ par saison. Contactés par Goal , les champions de France n’ont ni confirmé, ni démenti cette information. Pour autant, cette folie pour Sergio Ramos n’entrerait pas vraiment dans les plans.

Neymar et Mbappé, les priorités !