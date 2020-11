Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL pour Sergio Ramos ? La réponse du PSG !

Publié le 16 novembre 2020 à 12h45 par T.M.

Ce lundi, la presse espagnole a lâché une énorme révélation sur les intentions du PSG pour Sergio Ramos. Une information à propos de laquelle le club de la capitale a d’ailleurs été interrogé.

A la recherche du successeur de Thiago Silva, le PSG pourrait frapper un énorme coup avec Sergio Ramos. En effet, le club de la capitale souhaiterait saisir l’opportunité avec le capitaine du Real Madrid, dans sa dernière année de contrat, qui pourrait être libre en juin prochain. Et pour recruter l’Espagnol, Leonardo pourrait mettre les petits plats dans les grands. Ce lundi, AS fait une grande révélation à ce sujet, assurant, qu’en plus de la prime à la signature, le PSG offrirait à Sergio Ramos un contrat de 3 ans avec à la clé un salaire annuel net de 20M€.

Le PSG pense-t-il à Sergio Ramos ?