Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À quel prix faut-il vendre Mbappé s'il ne prolonge pas ?

Publié le 16 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. De quoi placer le club parisien dans une position inconfortable. Alors selon vous, à quel prix faut-il vendre le natif de Bondy l'été prochain s'il ne renouvelle pas son bail d'ici là ?

L'avenir de Kylian Mbappé risque de faire beaucoup parler d'ici le prochain mercato estival. Lié au PSG jusqu'en juin 2022, l'international français n'a pas prolongé son contrat. Leonardo a annoncé cette semaine l'existence de discussions dans ce dossier, mais Kylian Mbappé semble prendre son temps et pourrait être tenté d'aller voir ailleurs l'été prochain. Le Real Madrid reste sur ses traces et envisagerait de passer à l'action en 2021 si le contexte le permet. Florentino Pérez pourrait être en position de force si le PSG ne parvient pas à convaincre Mbappé de renouveler son bail, de quoi revoir à la baisse un transfert que l'on annonçait déjà historique.

Quel est le juste prix de Mbappé ?