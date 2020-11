Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Cristiano Ronaldo !

Publié le 16 novembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo serait incertain, le PSG serait à la fenêtre pour accueillir l'attaquant portugais. Mais un départ de la Juventus surprendrait Silvio Pagliari, un agent italien.

Après le feuilleton Lionel Messi cet été, Cristiano Ronaldo agite désormais le mercato. La Juventus n'aurait pas prévu de prolonger le quintuple Ballon d'or, alors que son contrat se termine en 2022. Les champions d'Italie envisageraient même de vendre leur superstar avant la fin de son bail pour récupérer une partie de leur investissement. Et le prochain marché estival sera la dernière occasion. Évidemment, un joueur comme Cristiano Ronaldo attire les foules et fait rêver tous les clubs. L'international portugais pourrait notamment retourner à Manchester United ou rebondir au PSG.

« Je ne pense pas que Cristiano Ronaldo veuille changer d'air »