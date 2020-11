Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos fait volte-face !

Publié le 16 novembre 2020 à 16h45 par B.C.

Alors qu'il devait prendre la parole ce lundi pour évoquer sa situation avec le Real Madrid, Sergio Ramis ne s'exprimera finalement pas face à la presse, alors que son avenir est au cœur de l'actualité.

Sergio Ramos quittera-t-il le Real Madrid à l'issue de la saison ? La question se pose d'après la presse espagnole. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le défenseur central de 34 ans tarde à trouver un accord avec les Merengue pour une prolongation, et le PSG pourrait en profiter. Selon AS ce lundi, le club de la capitale serait bel et bien sur les traces de l'Espagnol et pourrait lui proposer une petite fortune pour le convaincre de poser ses valises à Paris. Alors que Sergio Ramos et Florentino Pérez devaient s'exprimer ce lundi face aux médias, les deux hommes devraient finalement rester muets suite aux dernières révélations de la presse.

Sergio Ramos et Florentino Pérez ne parleront pas