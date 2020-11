Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et le PSG, Sergio Ramos aurait tranché !

Publié le 16 novembre 2020 à 9h15 par T.M.

A 34 ans, Sergio Ramos est dans sa dernière année de contrat avec le Real Madrid. Possiblement libre en juin et courtisé par le PSG, l’Espagnol ne jurerait toutefois que par la Casa Blanca.

N’ayant pas réussi à pallier le départ de Thiago Silva lors du dernier mercato, Leonardo n’aurait pas abandonné ce gros dossier. Et pour oublier le Brésilien, le directeur sportif du PSG verrait visiblement les choses en très grand. En effet, pour cela, il pourrait notamment saisir une très grosse affaire au Real Madrid en souhaitant récupérer Sergio Ramos, libre. En effet, l’Espagnol est dans sa dernière année de contrat et les deux parties peinent à se mettre d’accord pour une prolongation. Le PSG souhaiterait donc sauter sur l’occasion. Ce lundi, AS révèle ainsi qu’un contrat XXL de 3 saisons attendrait Sergio Ramos au Parc des Princes avec à la clé, un salaire annuel net de 20M€.

Rester au Real Madrid, la priorité !

Dès le 1er janvier, Sergio Ramos pourrait donc recevoir un contrat en or de la part du PSG. Toutefois, cette propositions pourrait ne pas forcément trouver grâce aux yeux du capitaine du Real Madrid. En effet, comme le développe le média ibérique, l’Espagnol aurait clairement fait savoir à sa direction que son souhait était de prolonger avec la Casa Blanca afin d’y prendre sa retraite dans quelques saisons, considérant d’ailleurs mériter un nouveau contrat de 2 ans. De même, cela ne serait pas une question d’argent pour Sergio Ramos. En effet, alors que le PSG pourrait lui offrir 20M€ par an, si le Real Madrid venait à lui garantir son salaire actuel, soit 12M€, et un nouveau de deux saisons, il prolongerait immédiatement.