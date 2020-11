Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est le Jour J pour Sergio Ramos !

Publié le 16 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos devrait rencontrer le président Florentino Pérez ce lundi pour évoquer sa prolongation de contrat. Le PSG et la Juventus seraient en embuscade.

Et si Sergio Ramos venait à quitter le Real Madrid à la fin de la saison ? C’est une possibilité à prendre sérieusement en compte au vu de sa situation contractuelle. L’engagement du défenseur central merengue expirera en juin prochain et pour le moment, rien ne laisse entendre qu’il sera prolongé. En effet, à 34 ans, Ramos ne répond pas aux critères fixés par la direction du Real Madrid concernant les prolongations de contrat pour les joueurs âgés de plus de 30 ans. Une situation qui aurait alerté le PSG, la Juventus et même le Milan AC selon les médias espagnols et italiens. Mais le feuilleton Ramos devrait connaître un grand tournant ce lundi.

Une réunion déterminante entre Pérez et Ramos ce lundi !