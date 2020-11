Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation hallucinante sur le feuilleton Neymar !

Publié le 16 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Lors du mercato estival 2019, alors que Neymar faisait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone, les joueurs du club catalan étaient disposés baisser leur salaire pour récupérer la star brésilienne. Explications.

Si Neymar semble aujourd’hui épanoui au PSG, son histoire avec le club de la capitale aurait pu s’arrêter tout net il y a près d’un an et demi. Durant l’été 2019, le feuilleton avait fait couler beaucoup d’encre, puisque Neymar avait tout fait pour claquer la porte du Parc des Princes et retourner au FC Barcelone. Finalement, faute de moyens financiers suffisants, le Barça n’avait pas réussi à trouver d’accord avec le PSG. Pourtant, même les joueurs du club blaugrana étaient disposés à faire de gros sacrifies pour voir revenir Neymar…

« Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire pour que Neymar revienne… »