Mercato - PSG : Leonardo s’active pour recruter un gros attaquant !

Publié le 16 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Prêté au PSG par Everton depuis cet été, Moise Kean pourrait être recruté définitivement l’été prochain par Leonardo qui aurait déjà amorcé les négociations pour recruter l’attaquant italien.

« C'est différent en Angleterre. D'habitude, on fait des prêts avec option d'achat, mais s'il y avait une option, elle serait tellement élevée qu'à la fin, ça veut presque dire non. Il faut négocier si tout le monde est d'accord sur son futur. Il est arrivé, il est bon, il a eu un impact positif », expliquait récemment Leonardo au micro de PSG TV sur le dossier Moise Kean, alors que l’attaquant italien est prêté par Everton depuis cet été. Pourtant, malgré ce constat, le directeur sportif du PSG se serait déjà activé en coulisses pour attirer définitivement Moise Kean au Parc des Princes…

Le PSG s’attaque à Moise Kean