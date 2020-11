Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, Tuchel… Mauro Icardi face à un énorme dilemme ?

Publié le 15 novembre 2020 à 17h15 par T.M.

Acheté définitivement par le PSG cet été, Mauro Icardi n’a pas vraiment les faveurs de Thomas Tuchel. Alors qu’un départ pourrait se profiler pour l’Argentin, il pourrait aussi bien opter pour une autre solution pour la suite de sa carrière.

Initialement prêté par l’Inter Milan, Mauro Icardi avait réalisé des débuts tonitruants avec le PSG. De quoi éclipser Edinson Cavani et le reléguer sur le banc de touche. Depuis, l’Uruguayen a fait ses valises et l’Argentin a été définitivement acheté par Leonardo. Dans un scénario idéal, Icardi aurait donc été le successeur du Matador, mais cela ne se passe pas comme ça, notamment à cause de Thomas Tuchel. N’étant pas fan du natif de Rosario, l’Allemand le fait très peu joueur, comme cela a pu être le cas lors du Final 8 de la Ligue des Champions. De plus, alors que Mauro Icardi est actuellement blessé, il voit Moise Kean en pleine réussite à la pointe de l’attaque. Regagner sa place ne sera donc pas simple et cela pourrait bien l’amener à déjà réfléchir sur son avenir au Parc des Princes.

Partir ou rester ? Telle est la question !