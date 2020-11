Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre en préparation pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 12 novembre 2020 à 17h15 par T.M.

N’ayant clairement pas les faveurs de Thomas Tuchel, Mauro Icardi n’est pas totalement épanoui au PSG. Une situation qui pourrait bien le pousser à faire ses valises.

Entre Thomas Tuchel et Mauro Icardi, le courant ne semble clairement pas passé. Pourtant, les deux hommes doivent cohabiter ensemble alors que Leonardo a définitivement acheté l’Argentin cet été, quand l’entraîneur du PSG souhaitait plutôt un autre attaquant. Et dans ce conflit, c’est bien évidemment l’Allemand qui a le dernier mot. Il l’a d’ailleurs montré ces derniers mois, notamment lors du Final 8 de la Ligue des Champions, en utilisant très peu Icardi. Actuellement blessé, l’ancien de l’Inter Milan voit d’ailleurs Moise Kean flamber avec le PSG et cela pourrait donc s’annoncer compliqué pour revenir. Encore faut-il que le natif de Rosario voit toujours son avenir dans la capitale…

Icardi prêt à changer d’air ?